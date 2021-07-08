Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya inceleme başlatıldı! | Video

Son Dakika Magazin Haberleri... Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki bir koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, 'Özel mülktür' tabelası astığı iddialarıyla ilgili olarak inceleme başlattı.