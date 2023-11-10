Video Yaşam Sahaya atlayan taraftara futbolcu tokadı
Sahaya atlayan taraftara futbolcu tokadı

Sahaya atlayan taraftara futbolcu tokadı

10.11.2023 | 19:32

Kocaeli’de Süper Amatör Liginde oynanan müsabakada ortalık karıştı. Bir futbolcu takım arkadaşına saldıran taraftarı tokat darbesiyle yere serdi, ardından da tekme attı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

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