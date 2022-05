Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan dünyaya insanlık dersi | Video

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yalnızlığa terk etmediği göçmenleri hayata döndürmek üzere zamanla yarışarak gerçekleştirdiği arama kurtarma operasyonları ile tüm dünyaya insanlık dersi veriyor ve insan hayatının önemini tüm uluslara defalarca kez hatırlatıyor. Komutanlık, 2022 yılında 417 göç olayında 12 bin 846 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Türkiye, yaşanan bu insanlık travmasında üzerine düşeni, son derece hızlı şekilde, insani ve kanuni anlamda eksiksiz şekilde yerine getirmekte ve tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri tarafından aralıksız şekilde sürdürülen denetimlerle göçmenlerin ülke içerisindeki hareketlilikleri engelleniyor. Tavizsiz sürdürülen tüm bu çalışmalara rağmen sahil illerine gelebilen düzensiz göçmenlerin denizlerimizden yaptıkları göç girişimleri bu kez de Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durduruluyor.

Son yıllarda, düzensiz göçmenlerin Yunan güvenlik güçlerinin uyguladığı baskı politikası ve geri itme stratejisi ile karşı karşıya kalmaları nedeniyle denizden geçiş rotalarını İtalya'ya çevirmeleri halihazırda tehlikeli olan göç yolculuğunu daha da tehlikeli hale getirerek can kaybı riskini arttı.

Jandarma ve Emniyet birimleri, Türkiye'nin doğu sınırları ile doğusundan batısına uzanan tüm geçiş rotalarda gerçekleştirdiği yoğun ve aralıksız kontrol ve denetimlerle Ülkemizi, Avrupa hayallerini gerçekleştirmek üzere geçiş güzergahı olarak gören göçmenlerin hareketliliğine geçit vermiyor. Jandarma ve Emniyet birimleri aynı zamanda Sahil Güvenlik birimleri ile de yakın koordine içerisinde görev yapıyor.

7 GÜN 24 SAAT GÖREVDE

Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizdeki can kayıplarının yaşanmasının önüne geçmek üzere tüm geçiş güzergâhlarını denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat sürekli olarak denetliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Avrupa ülkelerine geçmek üzere denize açılan göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazırlıklı durumda bekliyor. Denizlerimizde görev yapan tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göç olaylarına bağlı can kayıplarının yaşanmaması için, göç girişimlerini engellemek üzere gece gündüz demeden tüm deniz sınırlarını son teknoloji ürünü sistemlerle denizden havadan ve karadan kontrol altında tutuyor. Yapılan denetim ve kontroller, bir yandan yeni göç girişimleri için caydırıcılık sağlarken diğer yandan da Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle ülkemize gelmeye çalışan yeni göçmenlere ilişkin hareketliliği azaltıyor.

DENİZLERDE 12 BİN 846 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybetmelerine engel olmak üzere, ülkemizin diğer kolluk kuvvetleriyle yakın bir koordinasyon ve iş birliği içinde büyük bir çaba sarf eden Komutanlık, tüm bu denetim ve kontrollere rağmen denize açılan düzensiz göçmenleri denizde durdurarak denizin karanlığında hayata dair umutlarının kaybolup gitmesine engel oluyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre; 01 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 848 göç olayında 23 bin 676 düzensiz göçmen, 2022 yılında ise 417 göç olayında da 12 bin 846 düzensiz göçmen sağ olarak yakalanarak kurtarıldı.

Denizin ortasında çaresizliğe terk edilen göçmenlere Sahil Güvenlik Komutanlığı yardım elini uzatıyor, yaşanan tüm gelişmelere rağmen göçmenleri yalnızlığa terk etmiyor. Hayatlarını kaybetme pahasına, küçük bir umuda tutunarak denize açılan düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek, çaresizliğe ve ölüme terk ediliyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin, neredeyse her kurtarma olayının ardından anlattıkları, Yunanistan'ın göçmenlerin hayatını hiçe sayarak onları Türk Karasularına nasıl geri ittiğini de tüm açıklığıyla dünya kamuoyunun gözleri önüne seriyor.

Jandarma ve Emniyet birimlerinin kara sınırlarımızda ülkemizin genelinde aralıksız şekilde sürdürdüğü denetim ve kontrollerden kaçabilen ve Ülkemizin sahil kentlerine gelebilen göçmenler, göçmen kaçakçıları tarafından son derece elverişsiz olan ve en ufak bir su alma durumunda alabora olabilecek botlara kapasitelerinin çok üzerinde sayılarla bindirilerek, Avrupa'ya ulaşma umuduyla canlarını hiçe sayarak denize açılıyorlar.

YUNANİSTAN GÖÇMENLERİ GERİ İTİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerimizdeki yoğun denetim ve engellemelerine rağmen Yunanistan'a ait adalara ulaşmayı başaran düzensiz göçmenler, bu kez de Yunanistan'ın insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan tavırları ile karşı karşıya kalıyor. Yaşanan geri itme olaylarında, Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından çok sayıda göçmen son derece elverişsiz hatta hurda durumda olan can salları ile Türk karasularına geri itilerek denizin ortasında çaresizliğe terk ediliyor.

TÜM DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ

Düzensiz göçmenlerin kendi ifadeleri ile anlattıkları tüm dünyanın insanlık adına yeniden ve yeniden düşünmesine ve hatta insanlık adına utanmasına neden oluyor. Kadın, çocuk demeden darp edilen, kelepçelenen, değerli eşyaları alınan, botlarının motorları alınan, benzin hortumları kesilen ve hatta doğrudan denize atılan çok sayıda göçmen, ölümün kıyısından Sahil Güvenlik Komutanlığının düzenlediği başarılı arama kurtarma operasyonları ile yeniden hayata döndürülüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaşanan tüm gelişmelere rağmen yalnızlığa terk etmediği göçmenleri hayata döndürmek üzere zamanla yarışarak gerçekleştirdiği arama kurtarma operasyonları ile tüm dünyaya insanlık dersi veriyor ve insan hayatının önemini tüm uluslara defalarca kez hatırlatıyor.