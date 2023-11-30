Sahilde bulunan mont ve telefonun Emir Berke Aşık'a ait olduğu öğrenildi | Video 30.11.2023 | 14:51 Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 4 gün önce sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden birine ait olduğu iddia edilen mont, cep telefonu ve kalem bulundu. Beşikdüzü-Vakfıkebir arasında çocukların dalgalara kapıldığı yerden 2 km mesafede sahilde kıyıya vurmuş şekilde bulunan montun Emir Berke Aşık'a ait olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde 26 Kasım günü akşam saatlerinde fırtınada fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) dev dalgalara kapılarak denize düşmüştü. Bölgede Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışmalarına başlanmıştı. Hava şartları ve denizdeki akıntı nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları dördünce gününde de devam etti. Yaklaşık 80 kişinin katılımıyla genişletilen arama çalışmalarına çevre illerinden gelen ekipler de destek verirken, AFAD ekiplerince denizde yapay zeka tabanlı insan tespit el sonarı ile tarama çalışması yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri de destek için bölgeye gelerek havadan arama çalışmalarını sürdürürken, dalgıçlar tarafından didik didik arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye 2 km mesafede bu sabah saatlerinde kaybolan 2 lise öğrencisinden birine ait olduğu iddia edilen sahilde kıyıya vurmuş şekilde mont, cep telefonu ve kalem bulundu. Dalgaların kıyıya vurduğu montu bulan Sürmene Arama Kurtarma ekipleri (SÜR-AK) yaptıkları incelemede içinden cep telefonu, kalem ve paralar buldu. Polis ekiplerine hemen konuyla ilgili haber verilirken, montun kayıp çocuklardan birine ait olabileceği üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede mont ile cebinden çıkan cep telefonu ve kalemin Emir Berke Aşık olduğu öğrenildi.