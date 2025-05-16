Sahte araç kiralama sitesiyle 160 milyon TL vurgun yapan çeteye 5 ilde operasyon: 19 gözaltı | Video 16.05.2025 | 13:54 Kurdukları sahte araç kiralama istesiyle vatandaşları yaklaşık 160 milyon TL dolandıran çeteye yönelik Kastamonu Merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7’si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, kurdukları sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden oltalama yöntemiyle çok sayıda vatandaşı dolandıran şahıslar için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, şahısların internet sitesi aracılığıyla vatandaşları ağlarına düşürdüğü ve oltalama yöntemiyle araç kiralama bedeli, kasko ve sigorta bedeli adı altında talep ettiğini tespit etti. Şahısların izlerini kaybettirmek için ise elde ettikleri paraları soğuk cüzdanlara depoladığı belirlendi. Olayla ilgili tespit edilen 23 şüpheliye yönelik Kastamonu merkezli, İstanbul, izmir, Eskişehir ve Bilecik'te eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Yakalalan şüphelilerin organize bir şekilde, örgütlü olarak hareket ettikleri ve 160 milyon TL hacminde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 27 adet cep telefonu, 46 adet sim kart, 5 adet bilgisayar, 4 adet depolama cihazı ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.