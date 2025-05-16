Sahte araç kiralama sitesiyle 160 milyon TL vurgun yapan çeteye 5 ilde operasyon: 19 gözaltı | Video
Kurdukları sahte araç kiralama istesiyle vatandaşları yaklaşık 160 milyon TL dolandıran çeteye yönelik Kastamonu Merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7’si tutuklandı.
160 MİLYON TL GELİR ELDE ETMİŞLER
Yakalalan şüphelilerin organize bir şekilde, örgütlü olarak hareket ettikleri ve 160 milyon TL hacminde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 27 adet cep telefonu, 46 adet sim kart, 5 adet bilgisayar, 4 adet depolama cihazı ele geçirildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.
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