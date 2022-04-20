Sahte belgelerle “Oturma İzni” sattılar! Tamamı operasyonla yakalandı | Video

Reddedilmiş ikamet (Oturma) izni başvurusu bulunan yabancı uyruklu kişilere ikamet izni alınacağını belirten videolu paylaşımlar yapılan bir danışmanlık şirketine operasyon yapıldı. Sahte ikamet izinleri satan beş kişi “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Vergi Kanununa Muhalefet” suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; reddedilmiş ikamet izni başvurusu bulunan yabancı uyruklu kişilere ikamet izni alınacağını belirten videolu paylaşımlar yapılan bir danışmanlık şirketine operasyon düzenledi. Fatih'te iki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şirket sahibi Pakistan uyruklu M.S.U. ile şirket çalışanları E.U., H.U., R.C. ve K.S. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Yapılan incelemeler neticesinde sigortasız işçi çalıştırıldığı ve vergi kanununa aykırı hareket edildiği tespit edilen iş yerine 45 bin lira idari para cezası kesildi. Şüpheliler "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Vergi Kanununa Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şirket sahibi M.S.U. ve K.S., sınır dışı işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi'ne teslim edildi.