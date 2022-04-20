Sahte belgelerle “Oturma İzni” sattılar! Tamamı operasyonla yakalandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Yokuştan çıkamayan kamyonet geri kayarak böyle devrildi | Video 20.04.2022 | 10:12
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Esenler’de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı | Video 20.04.2022 | 08:50
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Jandarmayı görünce kumar aletlerini asitle yok etmek istediler | Video 20.04.2022 | 08:34
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Kontağın çevrilmesiyle transit bir anda patlayıp alev topuna döndü | Video 20.04.2022 | 08:32
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Kırıkkale'de yükselen alevler korkuttu | Video 20.04.2022 | 00:00
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Eve girmek üzere olan yılan yakalandı | Video 19.04.2022 | 17:55
Reddedilmiş ikamet (Oturma) izni başvurusu bulunan yabancı uyruklu kişilere ikamet izni alınacağını belirten videolu paylaşımlar yapılan bir danışmanlık şirketine operasyon yapıldı. Sahte ikamet izinleri satan beş kişi “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Vergi Kanununa Muhalefet” suçlarından gözaltına alındı.