Sahte kalaşnikofla soygun yapan o şahıs tutuklandı | Video
Afyonkarahisar’da sahte kalaşnikof ile girdiği akaryakıt istasyonunu soyan ve polis tarafından yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgeye gelerek detaylı inceleme yaptı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelinin kimliğinin E.S. olduğunu belirledi. Ardından ekipler şüpheliyi evinde soygunda çaldığı paralar ile yakalayarak gözaltına aldı. Olaydan 8 saat sonra yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın emniyetteki ifadesinde ise 'şeytana uydum' diyerek pişmanlığını dile getirdiği belirtildi.
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