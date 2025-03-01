Sahte kalaşnikofla soygun yapan o şahıs tutuklandı | Video 01.03.2025 | 11:23 Afyonkarahisar’da sahte kalaşnikof ile girdiği akaryakıt istasyonunu soyan ve polis tarafından yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Dinar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün sabaha karşı akaryakıt istasyonuna elinde kalaşnikof diye tabir edilen sahte AK-47 tüfekle gelen şahıs, N.E. isimli kadının bulunduğu istasyonun marketini soyarak kaçtı.İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgeye gelerek detaylı inceleme yaptı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelinin kimliğinin E.S. olduğunu belirledi. Ardından ekipler şüpheliyi evinde soygunda çaldığı paralar ile yakalayarak gözaltına aldı. Olaydan 8 saat sonra yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın emniyetteki ifadesinde ise 'şeytana uydum' diyerek pişmanlığını dile getirdiği belirtildi.