Sakarya’da 4 araçlı zincirleme kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu | Video
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında uzun araç kuyrukları oluştu.
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