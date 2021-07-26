Sakarya'da akılamaz olay! Balığa otomobilin çarpma anı görüntüleri sosyal medyada olay oldu
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Sakarya'da olta ile karaya çekilen balığa yoldan geçen otomobilin çarpma anı görüntülkeri sosyal medyada ilgi gördü!