Sakarya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı | Video 07.10.2023 | 14:18 Sakarya’nın Karasu ilçesi D650 karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, D650 Karasu-Adapazarı duble yolu Darıçayırı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu'dan Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.K. kontrolündeki otomobil ile kavşakta dönüş yapmak isteyen T.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri takla atarken diğeri ise kavşakta bulunan refüje savruldu. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 7 kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.