Sakarya'da yalıtım fabrikasında korkutan yangın: 2'si ağır 4 yaralı | Video
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSM) bir yalıtım fabrikasında çıkan yangında 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken, yangının çıktığı fabrika havadan görüntülendi.
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