Saman yüklü çuvalların içerisine gizlenmiş 66 kilogram esrar ele geçirildi | Video
Adana’da narkotik polisleri ihbar üzerine yakaladığı kamyonetten saman yüklü çuvalların içerisine gizlenmiş 56 pakette 66 kilogram 684 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Araç sürücüsü Mehmet K. yolcu konumundaki Şeymus S. ve Bayram K. gözaltına alındı. Narkotik köpeği "Tinga" araçta yaptığı aramada çuvalların içerisindeki samanlara tepki verdi. Bunun üzerine narkotik polisleri çuvalların içerisindeki samanları çıkarttığında paketler halinde saklanmış esrarları buldu. Toplamda 56 pakette 66 kilogram 684 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Mehme K., Şeyhmus S. tutuklanırken Bayram K.'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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