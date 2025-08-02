Saman yüklü Tırdan 3 milyon liralık gümrük kaçağı sigara çıktı | Video
Adana'da saman yüklü tırın içerisine gizlenmiş piyasa değeri 3 milyon TL olan gümrük kaçağı sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Yanardağda dün meydana gelen patlamada ise küller 10 kilometre yüksekliğe ulaşırken, lavlar gece saatlerinde gökyüzünü aydınlattı.
Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri olan bin 584 metre yüksekliğindeki Lewotobi Laki Laki 18 Haziran'da patladığından bu yana en yüksek alarm seviyesinde bulunuyor. Endonezya hükümeti, geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne, binlerce evin yıkılmasına yol açan patlamaların ardından binlerce kişiyi kalıcı olarak başka bölgelere yerleştirmişti.
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