Samsun merkezli 'Maydanoz Döner'e FETÖ operasyonu: 23 gözaltı | Video
Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da, Maydanoz Döner'e FETÖ operasyonunda, aralarında, ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlisinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
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