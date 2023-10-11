Samsun merkezli siber polisinden dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı | Video
Samsun merkezli Balıkesir ve İzmir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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