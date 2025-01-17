Samsun'da 10 bin 230 sentetik ecza ele geçirildi: 2 gözaltı | Video
Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 10 bin 230 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan B.A. ve İ.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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