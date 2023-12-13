Video Yaşam Samsun'da 125 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video
Samsun'da 125 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video

Samsun'da 125 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video

13.12.2023 | 14:43

Samsun'da 125 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde E.A.Ö.'yü 125 adet sentetik ecza ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A.Ö. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti ' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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