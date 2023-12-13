Samsun'da 125 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı | Video 13.12.2023 | 14:43 Samsun'da 125 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde E.A.Ö.'yü 125 adet sentetik ecza ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A.Ö. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti ' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.