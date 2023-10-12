Samsun'da 2 evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı | Video 12.10.2023 | 16:47 Samsun'da 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.E.(32), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim ederken B.E. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.