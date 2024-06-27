Samsun'da 25 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 27.06.2024 | 16:09 Samsun'da yargılandığı mahkemece toplam 25 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan bir kişi Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Silahla tehdit, kasten yaralama ve yağma" suçlarından yargılandığı mahkemece toplam 25 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan M.S.'yi (36) Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla yakaladı.Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki ikametin bodrum katında yakalanan M.S. gözaltına alındı. M.S. polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi.