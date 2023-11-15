Video Yaşam Samsun'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video
Samsun'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video

Samsun'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı | Video

15.11.2023 | 14:57

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 3 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle İlkadım ilçesi Kıran ve Adalet Mahallelerinde üç farklı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 7 bin 140 adet sentetik ecza, 86,74 gram metamfetamin, 22,05 esrar, 13 adet ecsatsy hap, 2 adet esrarlı sigara, 1.09 gram sentetik kannabinoid, 12 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği ve 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili E.E., A.K., Y.Ç., M.Ç., Y.M.Ç., M.T., M.Y., B.Y., U.Y., H.K., K.K. ve B.Y gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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