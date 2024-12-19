Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 19.12.2024 | 13:44 Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Adalıhalil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Satıcıer idaresindeki 55 AAN 746 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Erdal Akıncı yönetimindeki 31 APL 545 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Hüseyin Satıcı ve Erdal Akıncı ile Ayaz Kaan Akıncı, Ferhat Yavan ve Neslihan Satıcıer yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.