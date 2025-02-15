Samsun'da kargo poşetinden 400 gram kokain çıktı: 2 gözaltı | Video 15.02.2025 | 13:36 Samsun’da narkotik polisi tarafından kargo poşetinde 400 gram kokain ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda B.Y. (26) ve Y.E.B. (27) isimli şahıslara ait kargo gönderisinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 400 gram kokain, 42 adet sentetik ecza ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.