Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:23
Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan 'Törpü' operasyonu kamerada! 5 gözaltı 09.04.2022 | 13:00
00:43
Yeni taksimetrelerde dudak uçuklatan tarife kamerada 09.04.2022 | 12:11
01:01
Cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına böyle çarptı 09.04.2022 | 11:39
00:49
Samsun'da pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı 09.04.2022 | 11:39
01:12
01:39
Tekirdağ Çorlu'da pazar yerindeki pompalı tüfekli saldırısı kamerada 09.04.2022 | 10:08
00:40
02:45
Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz 09.04.2022 | 09:17
03:56
02:13
01:47
00:24
İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yolculuk 09.04.2022 | 09:17
02:16
03:01
İstanbul’da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu | Video 08.04.2022 | 18:30
01:03
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu 08.04.2022 | 16:51
00:18
Cennet koylardaki 300 kaçak yapı yıkılıyor 08.04.2022 | 16:45
04:12
00:31
Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 08.04.2022 | 16:31
11:33
Samsun’da bodrum katında üstten açık bırakılan pencereden dışarı çıkmak isteyen kedi sıkıştı.
İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşanan olayda, canı yandığı için agresif olan kedi vatandaşın montuyla tutarak çekmesi ile kurtarıldı. Kedi pencereden kurtulmasının ardından gözden kayboldu.
Kediyi kurtaran Fatih Sağlam, "Orada bir kadın 'pencerenin orada kedi sıkışmış. Sesini de duyuramıyor. Kurtarabilir misin' dedi. O evin altına girmiş. Birkaç gündür oradaymış, sesi geliyormuş. Çıksın diye camı açmışlar. Oradan çıkmaya çalışırken pencerenin arasına sıkışmış. O yüzden de agresifti. Montumla yaklaşarak kediyi tutup çıkardım. Kedide de bende de bir zarar olmadı" dedi.