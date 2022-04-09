Samsun'da pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı

Samsun’da bodrum katında üstten açık bırakılan pencereden dışarı çıkmak isteyen kedi sıkıştı.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşanan olayda, canı yandığı için agresif olan kedi vatandaşın montuyla tutarak çekmesi ile kurtarıldı. Kedi pencereden kurtulmasının ardından gözden kayboldu.



Kediyi kurtaran Fatih Sağlam, "Orada bir kadın 'pencerenin orada kedi sıkışmış. Sesini de duyuramıyor. Kurtarabilir misin' dedi. O evin altına girmiş. Birkaç gündür oradaymış, sesi geliyormuş. Çıksın diye camı açmışlar. Oradan çıkmaya çalışırken pencerenin arasına sıkışmış. O yüzden de agresifti. Montumla yaklaşarak kediyi tutup çıkardım. Kedide de bende de bir zarar olmadı" dedi.