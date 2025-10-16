Video Yaşam Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video
Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video

Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video

16.10.2025 | 11:11

Samsun’da sahte içki operasyonunda 445 litre etil alkol ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkollü içki üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerce durdurulan bir araçta ve bir ikamette yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şahıs yakalanarak, haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video 00:28
Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video 16.10.2025 | 11:11
Kadıköy’de binalara tırmanarak milyonlarca liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada | Video 02:16
Kadıköy'de binalara tırmanarak milyonlarca liralık hırsızlık yapan şüpheliler kamerada | Video 16.10.2025 | 10:52
Barışma bahanesiyle evine gittiği eski sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 02:00
Barışma bahanesiyle evine gittiği eski sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 16.10.2025 | 10:36
Akılalmaz işkence! 3 gün boyunca böcek yedirip, dişlerini kırdılar | Video 03:29
Akılalmaz işkence! 3 gün boyunca böcek yedirip, dişlerini kırdılar | Video 16.10.2025 | 10:36
Helikopterlerin gözetiminde Bayğaralar çetesi adliyeye sevk edildi | Video 05:32
Helikopterlerin gözetiminde "Bayğaralar" çetesi adliyeye sevk edildi | Video 16.10.2025 | 09:34
Kanser hastası eşini yatağında uyurken öldürdü | Video 00:38
Kanser hastası eşini yatağında uyurken öldürdü | Video 16.10.2025 | 09:23
Çekmeköy’deki İETT otobüsünün kaza anı kamerada | Video 08:40
Çekmeköy'deki İETT otobüsünün kaza anı kamerada | Video 16.10.2025 | 09:18
Esenyurt’ta kahvehaneye silahlı saldırı! | Video 02:53
Esenyurt’ta kahvehaneye silahlı saldırı! | Video 16.10.2025 | 08:57
Sultangazi’de kafenin çatısı alevlere teslim oldu | Video 03:17
Sultangazi'de kafenin çatısı alevlere teslim oldu | Video 16.10.2025 | 08:49
Kaza sonrası genç sürücünün ayağı motosikletin pedal demirine sıkıştı | Video 02:06
Kaza sonrası genç sürücünün ayağı motosikletin pedal demirine sıkıştı | Video 16.10.2025 | 08:48
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu | Video 00:24
Jandarma’dan siber dolandırıcılık operasyonu | Video 15.10.2025 | 16:34
Kızının gözü önünde böyle dövüldü! O anlar kamerada | Video 00:22
Kızının gözü önünde böyle dövüldü! O anlar kamerada | Video 15.10.2025 | 16:19
Gazze ile ilgili korkunç iddia! Gerçek ölüm rakamları 700 bini buldu | Video 05:03
Gazze ile ilgili korkunç iddia! "Gerçek ölüm rakamları 700 bini buldu" | Video 15.10.2025 | 16:16
SON DAKİKA! Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı | Video 02:30
SON DAKİKA! Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı | Video 15.10.2025 | 16:16
Babasını darp edilmesini kayda alıp gözyaşlarıyla anlattı: O anlar kamerada | Video 00:20
Babasını darp edilmesini kayda alıp gözyaşlarıyla anlattı: O anlar kamerada | Video 15.10.2025 | 15:31
SON DAKİKA: Çekmeköy’de otobüs durağa girdi; yaralılar var | Video 00:42
SON DAKİKA: Çekmeköy'de otobüs durağa girdi; yaralılar var | Video 15.10.2025 | 15:13
Tuzla’da tersanede gemi tamiri sırasında patlama: 3 yaralı | Video 01:33
Tuzla'da tersanede gemi tamiri sırasında patlama: 3 yaralı | Video 15.10.2025 | 14:53
Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:44
Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 15.10.2025 | 14:52
Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:42
Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 15.10.2025 | 14:45
Antalya’da kaçak alkol operasyonu: 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 01:01
Antalya'da kaçak alkol operasyonu: 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 14:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY