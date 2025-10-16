Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video
Samsun’da sahte içki operasyonunda 445 litre etil alkol ele geçirildi.
KOM ekiplerce durdurulan bir araçta ve bir ikamette yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 445 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şahıs yakalanarak, haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video 16.10.2025 | 11:11
