Video Yaşam Samsun’da su kuyusu kazısındaki göçükte, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video
Samsun’da su kuyusu kazısındaki göçükte, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video

Samsun’da su kuyusu kazısındaki göçükte, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video

10.09.2024 | 15:27

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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