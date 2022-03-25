Samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in ailesinden açıklama | Video

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İlk milli kazı alanının havadan görüntüsü mest etti | Video 25.03.2022 | 12:03
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Kars'ta eksi 13 derecede kırağı tutan ağaçlar, havadan görüntülendi | Video 25.03.2022 | 10:36
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İstanbul Boğazı girişinde balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı | Video 25.03.2022 | 11:37
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Eyüpsultan'da sopalı yol verme kavgası kamerada | Video 25.03.2022 | 10:57
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Sevkiyatta suçüstü yakalandılar! Koli koli silah bulundu | Video 25.03.2022 | 11:21
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Taksiciye uçan tekme atan saldırgan gözaltına alındı | Video 25.03.2022 | 10:50
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Yüksekova'daki baraj gölünün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 25.03.2022 | 10:23
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Kilis’te seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 25.03.2022 | 09:56
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İstanbul Ataşehir'de Türkiye'yi sarsan samuray kılıçlı vahşet ile ilgili bugün önemli gün. Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın canice maktulü öldürdüğü kaydederek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme ise duruşmanın ertelenmesine karar verdi.