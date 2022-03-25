Samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in ailesinden açıklama | Video

İstanbul Ataşehir'de Türkiye'yi sarsan samuray kılıçlı vahşet ile ilgili bugün önemli gün. Başak Cengiz'i kaldırımda samuray kılıcıyla vahşice katlettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın canice maktulü öldürdüğü kaydederek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme ise duruşmanın ertelenmesine karar verdi.