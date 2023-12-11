Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı | Video 11.12.2023 | 14:28 Şanlıurfa 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 9 zanlıdan 7’si gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Tem Daire Başkanlığı koordinesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli Adana, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı olan 9 zanlıdan 7'si yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, getirildikleri Şanlıurfa'da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.