Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı | Video
Şanlıurfa 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 9 zanlıdan 7’si gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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