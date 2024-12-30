Video Yaşam Şanlıurfa’da 15 milyon TL’lik altın hırsızlığında 9 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da 15 milyon TL’lik altın hırsızlığında 9 gözaltı | Video

Şanlıurfa’da 15 milyon TL’lik altın hırsızlığında 9 gözaltı | Video

30.12.2024 | 13:18

Şanlıurfa’da 15 milyon TL değerinde 5 kilogram altın hırsızlığı olayında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, 24 Kasım tarihinde Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Divanyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 kilogram külçe altın kuyumcudan alınarak atölyede bileziğe dönüştürüldü. Atölye çalışanı İbrahim Kayan ve kardeşi Muhammed Kayan işlenerek hazırlanan bilezikleri sahibine teslim etmek üzere merdivenlerden aşağı indi. Bu sırada güvenlik kamerasının olmadığı merdivenler üzerinde, yüzlerinde maske olan silahlı ve bıçaklı 2 kişi tarafından darp edilerek gasp edildi. 15 milyon TL değerindeki altın bilezikleri çalan hırsızlar, motosiklete binerek uzaklaştı.

BİR AYLIK ÇALIŞMANIN ARDINDAN 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir aylık çalışmanın ardından şüphelilerin saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Aralarında 1 kadının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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