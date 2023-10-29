Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video
Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araçlar hurdaya döndü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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