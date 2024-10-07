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Şanlıurfa’da elini hamur kesme makinesine kaptırdı

Şanlıurfa’da elini hamur kesme makinesine kaptırdı

07.10.2024 | 02:12

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, 13 yaşındaki fırın işçisinin hamur kesme makinesine sıkışan eli, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılabildi.

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