Şanlıurfa’da elini hamur kesme makinesine kaptırdı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, 13 yaşındaki fırın işçisinin hamur kesme makinesine sıkışan eli, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılabildi.
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