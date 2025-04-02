Video Yaşam Şanlıurfa'da kan donduran şiddet! 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
Şanlıurfa'da kan donduran şiddet! 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti

Şanlıurfa'da kan donduran şiddet! 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti

02.04.2025 | 16:59

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir kişi evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek hastanelik etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, S.U. (17) evinin önünde oyun oynayan İ.G.'yi (3) ve kardeşini gürültü yaptığı gerekçesiyle darp etti. Sokak ortasında tekmelerle darp edilen çocuk, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun dalağının yırtıldığı ve yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli S.U.'yu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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