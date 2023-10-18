Şanlıurfa’da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ailesi görüldü | Video
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak ve yavruları görüntülendi.
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