Şanlıurfa’da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ailesi görüldü | Video 18.10.2023 | 13:25 Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak ve yavruları görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Ceylanpınar ilçesinde,TİGEM arazisi içerisinde işçiler tarafından fark edildi. Bölgede cep telefonu kamerası ile çekilen vaşak ve yavruları, saniyeler sonra bölgeden hızlıca uzaklaştı.