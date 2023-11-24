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Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi | Video

Şanlıurfa’da Öğretmenler Günü'nde 3 öğretmen darp edildi | Video

24.11.2023 | 15:52

Şanlıurfa’da 3 öğretmen bir öğrencinin yakınları tarafından darp edildi. Gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürülürken hastanede tedavi olan öğretmenler ise görevlerinin başında olduklarını göstermek için rapor almayarak okula geldi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda yaşandı. Öğretmenler günü için kutlama hazırlığı yapan Müdür Yardımcısı Muhammed Aksoy ile sınıf öğretmenleri Sedat Adıgüzel ve Emine Polat Zencirci, iddiaya göre bir öğrencinin 4 yakınının saldırısına uğradı. Okul içerisinde gerçekleşen saldırıda öğretmenler yaralandı. Cep telefonuna da yansıyan saldırıda diğer öğretmenlerin araya girerek saldırıyı önlemeye çalıştıkları gözlendi. Yüzüne darbe alan bir öğretmenin burnunun kanadığı gözlendi.

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri zanlıları gözaltına alırken tedavilerinin ardından okula dönen öğretmenler, öğrencileri yalnız bırakmamak için rapor almadıklarını belirtti. Saldırıda yaralanan öğretmenlerden Sedat Adıgüzel, "4 yıldır Konuklu İlkokulunda görev yapıyorum, öğretmenim. Daha önce böyle bir şiddete maruz kalmamıştım, beklemediğimiz bir olaydı. Bugün okulumuzda öğrencilerimizle birlikte öğretmenler günü için bir çok program hazırlamıştık. O gün de aslında bunun provasını yapacaktık. Üzüldük açıkçası. Bu gün hiçbir öğretmenimiz bir program ya da kutlama yapmak istemiyor ama hastaneden rapor almadık. Yine saldırıya uğrayan diğer arkadaşlarımla ben bu gün okulda, görevimizin başında olmayı tercih ettik. Bu nedenle okula geldik ve öğrencilerimizle birlikteyiz. Bu tarz olayların yaşanması hem meslektaşlarımın hem de benim yakından takip ettiğimiz olaylar ama bu bizi gerçekten üzüyor. Kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bakanlığımızın bununla ilgili çalışması var ama daha ciddi önlemlerin alınmasını gönülden istiyoruz" dedi.

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyleyen Okul Müdürü Rıdvan Eviz, "Bize hakaretler edildi. Öğretmenler ve idare olarak çok üzgünüz. Böyle bir olayı kabul etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İŞİMİZİN BAŞINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İÇİN RAPOR ALMADIK"
Saldırıda yaralanan Müdür Yardımcısı Muhammed Aksoy, "Bizim için de çok üzücü bir olay oldu. Özellikle öğretmenler gününden önce olması. Dün gelen 4 veli tarafından ben ve öğretmenlerimiz şiddete uğradık. Eğitimciler olarak tasvip etmediğimiz olaylar bunlar. Yani üzgünüz, bu tarz olayların yaşanmamasını istiyoruz. Biz işimizin başında olduğumuzu göstermek için bilinçli olarak okula geldik. Doktor arkadaşlar rapor alacak mısınız dedi, biz hayır dedik, işimizin başında olduğumuzu göstermek için okulda olacağız dedik" diye konuştu. Öte yandan öğrencilere saldıranlardan Y.Ş.'nin Siverek ilçesinde kamu görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Gözaltındaki şahısların işlemleri devam ediyor.

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