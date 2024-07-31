Şanlıurfa'da 'pes' dedirten olay: Polis kıyafeti giyip kuyumcunun evini soydular | Video
Şanlıurfa’da polis kıyafeti giyen 7 şahıs, kuyumcunun evine baskın düzenleyip kuzeniyle birlikte ellerini kelepçeledikten sonra kilolarca altını alıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasından zanlıların eşkalini belirleyen gerçek polisler, düzenledikleri operasyonla yakalamayı başardı.
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