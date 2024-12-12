Şanlıurfa'da pırlanta çalan hırsızlar Ankara'da yakalandı | Video
Şanlıurfa'da 2 pırlanta yüzük ile bir altın kolye çalan güneş gözlüklü 3 kadından 2'si Ankara'da yakalandı. Polisin 7 ay süren takibi sonucu yakalanan hırsızların, hırsızlık sonrası rahat tavırlarla alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.
HIRSIZLILAR, POLİSİN 7 AY SÜREN TAKİBİ SONUCU ANKARA'DA YAKALANDI
Şüpheli tavırlar sergileyerek uzaklaşan kadınların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için başlatılan çalışmalar 7 sonra tamamlandı. Polisin takibi sonucu Ankara'da yakalanan 3 kadından 2'si, emniyete götürüldü. Kadın hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Diğer kadın hırsızın yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.
RAHAT TAVIRLARI KAMERADA
Gündüz vakti rahat tavırlarıyla eve girip, pırlanta yüzükler ile altın kolyeyi çalan hırsızlar, 100 metre ilerideki marketten içecek alıp uzaklaştı. Tanınmamak için yüzlerini kapatan ve gözlük takan kadınların rahat tavırları güvenlik kamerasına yansımıştı.
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