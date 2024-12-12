Video Yaşam Şanlıurfa'da pırlanta çalan hırsızlar Ankara'da yakalandı | Video
Şanlıurfa'da pırlanta çalan hırsızlar Ankara'da yakalandı | Video

Şanlıurfa'da pırlanta çalan hırsızlar Ankara'da yakalandı | Video

12.12.2024 | 16:37

Şanlıurfa'da 2 pırlanta yüzük ile bir altın kolye çalan güneş gözlüklü 3 kadından 2'si Ankara'da yakalandı. Polisin 7 ay süren takibi sonucu yakalanan hırsızların, hırsızlık sonrası rahat tavırlarla alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın 4'üncü katında oturan Ekinci ailesi, öğle saatlerinde misafirliğe gitmek üzere evden çıktı. Evden çıktıktan sonra kapı komşularından evine hırsız girdiği yönünde haber alan Uğur Ekinci, evine giderek kontrol etti. Bu sırada eşinin evde sakladığı 2 pırlanta yüzük ile bir altın kolyeyi yerinde bulamayan Ekinci, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gözlüklü 3 kadının binadan çıktığını tespit etti.

HIRSIZLILAR, POLİSİN 7 AY SÜREN TAKİBİ SONUCU ANKARA'DA YAKALANDI
Şüpheli tavırlar sergileyerek uzaklaşan kadınların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için başlatılan çalışmalar 7 sonra tamamlandı. Polisin takibi sonucu Ankara'da yakalanan 3 kadından 2'si, emniyete götürüldü. Kadın hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Diğer kadın hırsızın yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

RAHAT TAVIRLARI KAMERADA
Gündüz vakti rahat tavırlarıyla eve girip, pırlanta yüzükler ile altın kolyeyi çalan hırsızlar, 100 metre ilerideki marketten içecek alıp uzaklaştı. Tanınmamak için yüzlerini kapatan ve gözlük takan kadınların rahat tavırları güvenlik kamerasına yansımıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gözlüklerinden kurtulmak isterken gözlerini kaybetti | Video 04:23
Gözlüklerinden kurtulmak isterken gözlerini kaybetti | Video 12.12.2024 | 16:40
Şanlıurfa’da pırlanta çalan hırsızlar Ankara’da yakalandı | Video 03:29
Şanlıurfa'da pırlanta çalan hırsızlar Ankara'da yakalandı | Video 12.12.2024 | 16:37
Tabanca ile vurulan Günay öldü, ilk müdahaleyi yapan eşi tutuklandı | Video 01:28
Tabanca ile vurulan Günay öldü, ilk müdahaleyi yapan eşi tutuklandı | Video 12.12.2024 | 16:23
Kendisini daha önce vuranı tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı | Video 01:07
Kendisini daha önce vuranı tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı | Video 12.12.2024 | 16:05
Omuz atma cinayetinde savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı | Video 06:52
Omuz atma cinayetinde savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı | Video 12.12.2024 | 15:34
Çanakkale’de 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 01:06
Çanakkale’de 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 12.12.2024 | 15:19
D-650 karayolunu kilitleyen zincirleme kaza: Tır makasladı, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 03:25
D-650 karayolunu kilitleyen zincirleme kaza: Tır makasladı, kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 12.12.2024 | 15:09
Erkek arkadaşıyla konakladığı otel odasında ölü bulunan kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 10:29
Erkek arkadaşıyla konakladığı otel odasında ölü bulunan kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.12.2024 | 14:40
Atık suyunu limana boşaltan araç tespit edilerek cezai işlem başlatıldı | Video 01:19
Atık suyunu limana boşaltan araç tespit edilerek cezai işlem başlatıldı | Video 12.12.2024 | 14:40
Takip ettikleri kadının boynundaki altını çalan kapkaçılar adliyede | Video 00:39
Takip ettikleri kadının boynundaki altını çalan kapkaçılar adliyede | Video 12.12.2024 | 14:37
Güngören’de 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü! O anlar kamerada | Video 00:45
Güngören'de 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü! O anlar kamerada | Video 12.12.2024 | 14:04
Rize’de uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama; Baskın anı kamerada | Video 01:26
Rize’de uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama; Baskın anı kamerada | Video 12.12.2024 | 14:03
SON DAKİKA: Güngören’de bina çöktü! | Video 00:55
SON DAKİKA: Güngören'de bina çöktü! | Video 12.12.2024 | 13:31
Bartın’daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama gözaltı | Video 00:30
Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama gözaltı | Video 12.12.2024 | 13:29
Tır kazasında hayatını kaybeden sürücünün yakını Belki yaşıyordur abi diyerek gözyaşlarına boğuldu | Video 05:31
Tır kazasında hayatını kaybeden sürücünün yakını "Belki yaşıyordur abi" diyerek gözyaşlarına boğuldu | Video 12.12.2024 | 12:59
Arızalanan metrobüste panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video 03:07
Arızalanan metrobüste panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video 12.12.2024 | 12:36
Dalgın sürücünün kaza anı kamerada | Video 00:13
Dalgın sürücünün kaza anı kamerada | Video 12.12.2024 | 12:35
Arnavutköy’de sokak ortasında çatışma anları kamerada | Video 05:29
Arnavutköy'de sokak ortasında çatışma anları kamerada | Video 12.12.2024 | 12:35
Sokak ortasında işlenen cinayetin faili 1’i kadın 4 şüpheli tutuklandı | Video 00:43
Sokak ortasında işlenen cinayetin faili 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı | Video 12.12.2024 | 12:11
Arızalanan Metrobüs’te panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video 03:07
Arızalanan Metrobüs’te panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video 12.12.2024 | 11:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA