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Şanlıurfa’da Tiktok canlı yayında dönerciye silahlı saldırı anı kamerada

Şanlıurfa’da Tiktok canlı yayında dönerciye silahlı saldırı anı kamerada

24.08.2024 | 12:13

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir dönerci dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dönerci ustası yaralandı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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