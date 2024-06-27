Video Yaşam Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video

27.06.2024 | 14:39

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 9 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca 9 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, 21 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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