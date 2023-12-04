Şarampole uçan araçta arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden genç toprağa verildi | Video 04.12.2023 | 15:09 Eskişehir’de 1 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan ve arkadaşı Bilal Kuru ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlenen Ümit Yaşar Çetin toprağa verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çifteler ilçesindeki evlerinden 1 Aralık akşamı otomobil ile ayrılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin ve 22 yaşındaki Bilal Kuru'nun kendilerinden haber alınamaması sonucunda ailelerinin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalarda Cuma gece 02.00 sularında yaptıkları trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri belirlenmişti. Kazada hayatını kaybeden Ümit Yaşar Çetin, bugün Çifteler Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrasında ilçe mezarlığına defnedildi. Vefat eden genci son yolculuğuna uğurlayan ailesi ve yakınları göz yaşlarını tutamadı. Cenazeye Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ve vatandaşlar katılım sağladı.