Sarıyer'de denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmaları böyle görüntülendi | Video
Sarıyer'de denize düşerek kaybolan abla ve kardeşi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Abla ve kardeşi arama çalışmaları su altı kamerasına yansıdı.
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