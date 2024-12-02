Video Yaşam Sarıyer’de denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmalarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek | Video
Sarıyer’de denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmalarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek | Video

Sarıyer’de denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmalarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek | Video

02.12.2024 | 16:39

Sarıyer denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan botu da görevlendirildi. Bir yandan balık adamlar bir yandan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı iki kardeşi bulmak için dalış yaptı.

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Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen Ayşe Can'ı (29) denize düşmüş, kardeşi Velat Can (23) da onu kurtarmak arkasından suya atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle ortadan kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor. Balık adamlar denize dalarak iki kardeşi bulmaya çalışırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kuzey Deniz Saha Sualtı Harekat Komutanlığından iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan botu da görevlendirildi. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki kardeşi arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Beşiktaş açıklarında Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışı yaptı.
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