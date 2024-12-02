Sarıyer’de denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmalarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek | Video
Sarıyer denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan botu da görevlendirildi. Bir yandan balık adamlar bir yandan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı iki kardeşi bulmak için dalış yaptı.
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