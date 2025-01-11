Video Yaşam Sarıyer’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü otomobile çarptı: 3 yaralı | Video
Sarıyer’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü otomobile çarptı: 3 yaralı | Video

Sarıyer’de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü otomobile çarptı: 3 yaralı | Video

11.01.2025 | 13:37

Sarıyer’de yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon sürücüsü, refüjü aşarak yolun karşısından gelen lüks otomobile çarptı. Kazanın ardından kamyon yan yatarken, olayda 2’si kadın toplam 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GFE 219 plakalı kamyon sürücüsü D.G, merkez istikameti üzerinde yokuş aşağı seyrederken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra refüjü aşarak yolun karşısına geçti. Kamyon sürücüsü karşı yoldan gelen Beşiktaş istikametine ilerleyen ve içinde 2 kadının bulunduğu 34 FLU 527 plakalı BMW marka otomobile çarparak yan yattı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü D.G ve otomobil içindeki 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Yan yatan kamyonun olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasıyla kapatılan şerit yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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