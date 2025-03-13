Video Yaşam Sarıyer'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Sarıyer'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Sarıyer'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

13.03.2025 | 08:34

İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü, yola çıkan ineğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada karşıdan gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, otobüs şoförü yaralandı.

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Kaza, saat 19.30 sıralarında İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halindeki Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü şoförü, o sırada yola giren ineğe çarpmamak için sola doğru manevra yaptı. Manevra sonrası otobüs, karşı şeritten gelen Muharrem Budak'ın (58) kontrolündeki 34 KM 2583 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan Muharrem Budak, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Budak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün şoförü ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yolu kapatarak kaza yerinde inceleme çalışması yaptı. İncelemenin ardından araçlar kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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