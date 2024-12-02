Video Yaşam Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video
Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video

Sarıyer’de kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video

02.12.2024 | 14:19

Sarıyer Aşiyan Sahil’inde kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Aşiyan Sahil'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen Ayşe Can (29) 'ı gören kardeşi Velat Can (23) onu kurtarmak için denize atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABLA AYAĞI KAYARAK DENİZE DÜŞÜYOR, KARDEŞİ PEŞİNDEN ATLIYOR
Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü ve bu sırada ayağı kayan Ayşe can'ın denize düştüğü, ardından kardeşi Velat Can'ın denize atladığı görülüyor.

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