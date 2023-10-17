Sarıyer’de köpek dövüştürüp bahis oynayanlara operasyon düzenlendi: 24 gözaltı | Video
Sarıyer’de bahis oynayarak köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 24 şüpheliye 97 bin 320 lira para cezası uygulanırken, Bilal Ş. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
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