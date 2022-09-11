Video Yaşam Sarıyer'de silahlı kavga kamerada | Video
Sarıyer'de silahlı kavga kamerada | Video

Sarıyer'de silahlı kavga kamerada | Video

11.09.2022 | 22:23

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Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi. Kafede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı çatışma ve kafedekilerin yaşadığı panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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