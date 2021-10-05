Şarkıcı İrem Derici kendisine hakaret edeni affetmedi | Video

Ünlü şarkıcı İrem Derici, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret eden Uğur Sayar’ı savcılığa şikâyet etti. Savcılık Uğur Sayar hakkında ‘Hakaret’ suçunda 2 yıl hapis istemiyle dava açtı. Duruşmaya İrem Derici katılım sağladı. Mahkeme, Sayar’a 1740 lira para cezası verdi. Derici, kararın ardından, “Çok doğru. Bu kadar kolay olmamalı. Hakikaten klavye başında, telefon elinde böyle bir dünya yok. Varsa bununla sonsuza kadar savaşacağım” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu İrem Derici sosyal medya üzerinden Uğur Sayar'ın hakaretlerine maruz kaldı. Sayar, 'İrem Derici diye bir sanatçı varmış. Alkolik, esrarkeş, ahlaksız mahluk' şeklinde küfürler içerin paylaşımda bulundu. Bunu gören Derici, savcılığa başvurdu. Savcılık yürütülen soruşturma esnasında tarafları uzlaştırmaya yönlendirdi ancak ünlü oyuncu uzlaşmayı kabul etmedi. Taraflar uzlaşamayınca Sayar hakkında 'Hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

''ŞİKÂYETÇİYİM''

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya İrem Derici avukatı ile birlikte katılım sağladı. Sanık Uğur Sayar ise SEGBİS aracılığıyla katılım sağladı. İrem Derici şikâyetçi olduğunu dile getirdi. Sayar savunmasında, 'Ortada hakaret yoktur. Ben yerel gazeteciyim, sanatçılarla işim olmaz. Benim yaşadığım şehirde konser düzenlemişti orada sarf ettiği sözler üzerine tespitte bulundum. Toplumun genel ahlakına uygun olmayan sözleri sahnede söylemiştir. Sözlerimin bir kadına söylenmesinden pişman oldum ve özür diledim. Beraatımı talep ediyorum.'' dedi.

CEZASI BELLİ OLDU

Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını verdi. Mütalaasında, ''Sanığın sosyal medya üzerinden İrem Derici'ye yönelik hakaretlerinin şeref ve saygınlığını rencide edici mahiyette sözler sarf ederek hakaret şunun işlediği anlaşılmaktadır'' diyerek Sayar'ın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Sayar hakkında 87 gün adli para cezasına karşılık bin 740 lira para cezası verdi.

''SONSUZA KADAR SAVAŞACAĞIM''

Duruşmaya verilen kısa süreli karar arasında mahkeme önünde basın mensuplarının, 'Ne davanız vardı' sorusu üzerine, 'Kan davası' diyerek espri yapan Derici, kararın ardından, "Çok doğru. Bu kadar kolay olmamalı. Hakikaten klavye başında, telefon elinde böyle bir dünya yok. Varsa bununla sonsuza kadar savaşacağım" ifadelerini kullandı. Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer ise ''İrem hanımın bu dosya üzerinde durmasının sebebi sosyal medya üzerinden insanlar hakaret etmesin. Herkesin ailesi, eşi var. Umarım bu ders olur. İnsanlar hakaret ve küfür ederken bir kere değil iki kere düşünür'' dedi.