Şavşat'ta yangın paniği! 4 ev, cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi | Video
Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Dutlu köyünde gece saatlerinde çıkan yangında dört ev, cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ederken, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmaması, büyük bir felaketi önledi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Yangında kullanılamaz hale gelen dört ev, cami ve lojmanı için AFAD ekipleri inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
03:38
02:27
01:19
02:23
İstanbul’da sis bulutları kartpostallık görüntü oluşturdu 04.04.2025 | 09:29
01:09
Marmaris'te otel yangını! | Video 04.04.2025 | 08:58
02:30
Otobüsün önüne atladı, yürekler ağza geldi! O anlar kamerada | Video 04.04.2025 | 08:58
01:07
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da göçük! 4 işçi toprak altında kaldı | Video 03.04.2025 | 17:00
01:08
İzmir’de silahlı kavga! 3 ölü, 7 tutuklama | Video 03.04.2025 | 17:00
00:41
KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması! | Video 03.04.2025 | 16:15
03:05
16:28
Süleyman Demir cinayeti 14 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü | Video 03.04.2025 | 15:37
03:38
01:38
Esenyurt’ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 03.04.2025 | 14:10
12:40
Bakan Kurum: "180 bin işçimizle esnafımızın yanındayız" | Video 03.04.2025 | 14:02
02:12
İnegöl'lü balıkçının oltasına 7 kiloluk turna takıldı | Video 03.04.2025 | 13:26
00:41
00:42
Ataşehir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla tehdit etti | Video 03.04.2025 | 12:31
01:25