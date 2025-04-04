Video Yaşam Şavşat'ta yangın paniği! 4 ev, cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi | Video
Şavşat'ta yangın paniği! 4 ev, cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi | Video

Şavşat'ta yangın paniği! 4 ev, cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi | Video

04.04.2025 | 11:11

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Dutlu köyünde gece saatlerinde çıkan yangında dört ev, cami ve lojmanı kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

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Edinilen bilgiye göre, yangın saat 04.00 sularında Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait iki katlı ahşap evde başladı. Alevlerin kısa sürede yayılarak evin bitişiğindeki Behzade Duran'a ait iki katlı evi ardından köydeki cami ile lojmana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları devam ederken, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmaması, büyük bir felaketi önledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Yangında kullanılamaz hale gelen dört ev, cami ve lojmanı için AFAD ekipleri inceleme başlattı.
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