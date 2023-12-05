Şehit Aybüke öğretmenin babası Yalçın: "Devletimiz terörün kökünü kurutacak" | Video 05.12.2023 | 12:12 Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın, “Son yıllarda devletimizin yaptığı operasyonlar, çalışmalar bu hain terör örgütü PKK’nın kökünü kurutacak. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, Yozgat'ta izleyiciyle buluştu. Kozluk'ta ilk görev yaptığı okulda 6 yıl önce karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke Öğretmen'in hayatını anlatan film Yozgat'ta özel gösterime girdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde izleyici ile buluşan film büyük beğeni topladı.

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmine, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, il protokolü, filmin oyuncularından Turgay Tanülkü, senarist Uğur Kılıç, şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın ile öğretmenler ve üniversite öğrencileri katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği ve zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı film de öğretmenlik mesleğinin kutsallığı bir kez daha anlatılmaya çalışıldı.

"RABBİM DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Kızları Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 7. yılı olduğunu belirten baba Sadık Yalçın, kızının öğretmenlik mesleğini severek yaptığını söyledi. Batman'ın Kozluk ilçesinde mesleğine başladıktan 7.5 ay gibi kısa bir süre sonra kızının PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini anlatan baba Yalçın, "Bizler gibi daha öncesinde de acılı öğretmen ailelerin olduğunu bildiğimiz için çok üzüntülüyüz. 200'e yakın şehit öğretmenimiz var, bunun yanında askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik güçlerimiz ve sivil memurlarımız var. Ülkemizin hem insan kaynağını hem de maddi kaynağını tüketen hainler maalesef içeriden ve dışarıdan beslendiği için bu terörün bir türlü sonu alınamaz hale geldi ama son yıllarda devletimizin yaptığı operasyonlar, çalışmalar bunların kökünü kurutacak. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz Müslüman Türk milletinin varlığını Anadolu'da payidar olması için elinden geleni yapıyor. Bizlere düşen de bu durumu metanetle karşılamak. O nedenle devletimiz ve güvenlik güçlerimizin yanında olarak bu beladan kurtulmak lazım. Film Türkiye genelinde her yerde gösterime sunuldu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"BU FİLMİ YOZGATLI İLE BULUŞTURMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ise, "Cumhuriyet döneminde birçok şehit öğretmenimiz var. Bunlardan birisi de Aybüke kardeşimiz. Mesleğinin başında Batman'da şehit edilen kardeşimiz. Yakın zamanda cumhurbaşkanlığında galası yapılan filmin Yozgat galasını da üniversitemizde yapmak istedik. Çünkü burası öğretmen yetiştiren bir kurum. Bu filmi halk ve üniversite öğrencisi ile buluşturmak çok önemliydi. Burada Aybüke öğretmenin hayatını öğreterek ve gençlerimize göstererek Aybüke öğretmeni unutturmamak adına ve şehitlerimizi tekrar hatırlatma adına bu programı gerçekleştirdik. Bizim için çok önemli ve tarihimize mal olmuş değerler. Bu güzel örnekleri hayatımızdan çıkartamayız. Özellikle öğretmen olacak öğrencilerimizin bu filmi seyretmesini de arzu ettik. Bu memleket buraya geldiyse ve vatan vatan olduysa şehitlerimiz çok önemli. Şanlı tarihimizde ayrı bir yere sahip. Biz de bunun bilincindeyiz ve bu tür faaliyetlerimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"FİLMİ İZLERKEN ÇOK DUYGULANDIK"

Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu öğrencilerden Zerda Akgül de, "Aybüke bizi çok etkiledi, isterdik ki en güzel yıllarını en iyi şekilde geçirebilsin. Çok istekli ve hevesli bir öğretmenmiş, filmi izlerken çok duygulandık." ifadelerine yer verdi.

Filmin sonunda Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'a ve filmin senaristi Uğur Kılıç ile film oyuncularından Turgay Tanülkü'ye günün anısına hediye takdim etti.