Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras, son yolculuğuna uğurlandı | Video
Pençe Kilit Operasyonu’nda girdiği çatışmada ağır yaralanarak 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen Uzman Çavuş Alpay Aras, memleketi Alanya’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Törene şehidin ailesinin yanı sıra Eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Garnizon Komutanı Albay Kemal Çakıroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, şehidin yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Şehidin cenazesi, Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliefendi Merkez Mezarlığı'na gözyaşları içerisinde defnedildi.
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