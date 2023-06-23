Video Yaşam Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras, son yolculuğuna uğurlandı | Video
Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras, son yolculuğuna uğurlandı | Video

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras, son yolculuğuna uğurlandı | Video

23.06.2023 | 14:48

Pençe Kilit Operasyonu’nda girdiği çatışmada ağır yaralanarak 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen Uzman Çavuş Alpay Aras, memleketi Alanya’da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nden Uzman Çavuş Alpay Aras, Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Operasyonu çerçevesinde teröristlerle girdiği çatışma sonucu yaralanmıştı. Ankara GATA'da tedaviye alınan Alpay Çavuş, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesi askeri uçakla dün Ankara GATA Hastanesinden Gazipaşa Havalimanına getirildi. Şehidin cenazesi anne Selvinaz, babası Hüseyin Aras, kardeşleri ve çok sayıda mesai arkadaşı tarafından askeri törenle karşılandı. Bugün ise Aras'ın cenazesi için Alanya Aliefendi Merkez Cami'den cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Selvinaz Aras ve Hüseyin Aras'ı, şehidin mesai arkadaşları teskin etti.

Törene şehidin ailesinin yanı sıra Eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Garnizon Komutanı Albay Kemal Çakıroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, şehidin yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Şehidin cenazesi, Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliefendi Merkez Mezarlığı'na gözyaşları içerisinde defnedildi.

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