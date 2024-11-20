Video Yaşam Şehrin göbeğinde belediye ekibi kılığına girip define aradılar | Video
Şehrin göbeğinde belediye ekibi kılığına girip define aradılar | Video

Şehrin göbeğinde belediye ekibi kılığına girip define aradılar | Video

20.11.2024 | 08:47

Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan ve kepçeyle mahalleye gelen 4 şahıs, kazı çalışması başlattı. Ancak çalışmaları sırasında elektrik hattına ve doğal gaz borularına zarar vermeleri planlarını altüst etti.

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Olay, saat 22.00 sıralarında 115. Cadde üzerinde, Kadir Bey Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeye kepçe ile gelen ve kendilerini belediye çalışanı olarak tanıtan Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, cami önündeki kaldırımda kazı çalışması başlattı. Ancak çalışmalar sırasında elektrik hattına ve doğal gaz borularına zarar verdiler. Durumdan şüphelenen çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

DEFİNE KAÇAKÇILARI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin hiçbir resmi kurumda görevli olmadığı anlaşıldı. Şahısların kaçak define aramak amacıyla kazı yaptığı tespit edildi. Olay yerinde kazı için kullanılan kepçeye el konulurken, Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Elektrik ve doğal gaz borularının zarar görmesi sonucu bölgedeki ekipler devreye girerek oluşan hasarı gidermek için çalışma başlattı. Kaçak define kazısı yapan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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